США призывают Иран освободить удерживаемых в заключении американцев

2017-04-28 11:27 | www.oxu.az | 2

США призывают Тегеран немедленно освободить американских граждан, которые удерживаются иранскими властями, заявили в госдепе, передает Oxu.Az со ссылкой на news.rambler.

«На полях встречи 25 апреля в Вене Совместной комиссии по наблюдению за выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) делегация США сообщила иранской делегации о своих серьезных озабоченностях относительно случаев задержания американских граждан в США и их исчезновением в Иране, и призвала Иран немедленно освободить этих американских граждан, чтобы они смогли воссоединиться со своими семьями», - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

В госдепе отметили, что, «согласно сообщениям, американский гражданин Сиамак Намази незаконно удерживается Ираном с октября 2015 года, а также его 81-летний отец, американский гражданин Бакуэр Намази, незаконно удерживается в Иране с февраля 2016 года».

«США глубоко озабочены сообщениями об их ухудшающемся здоровье и состоянии в заключении. США призывают незамедлительно освободить Сиамака и Бакуэра по гуманитарным соображениям», - заявили в госдепе.

Помимо этого, отмечают в госдепе, более 10 лет назад в Иране на острове Кис пропал Роберт Левинсон. «Иран обязался сотрудничать с США для возвращения Боба домой, и мы призываем Иран полностью соблюдать обязательства. США остаются решительными в своих попытках вернуть Боба его семье», - подчеркнули в американском ведомстве.

С.С.

