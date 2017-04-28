Сирийская армия освободила от ИГ газовое месторождение в Хомсе

2017-04-28 11:14 | www.trend.az | 2

Правительственные войска Сирии и союзные им силы вернули контроль над газовым месторождением Шаэр в провинции Хомс, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

"Бои продолжаются на окраинах, но саперы уже приступили к обезвреживанию взрывных устройств", — рассказал собеседник агентства.

На газовом месторождение Шаэр добывали порядка трех миллионов кубических метров газа в сутки. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) не впервые захватывала это месторождение. Ранее боевики подорвали газопровод после того, как армия перешла в наступление с целью вернуть контроль над месторождением.