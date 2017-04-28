Турция не придает особого значения решениям враждебно настроенной Европы - эксперт

2017-04-28 11:25 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Турция не придает особого значения решениям враждебно настроенной Европы, сказал Trend в пятницу аналитик турецкого Центра стратегических исследований Kafkassam Чагатай Балчи.

По его словам, Европа на протяжении уже достаточно длительного времени негативно настроена в отношении Турции, что все чаще проявляется в риторике европейских СМИ.

«Турция перестала симпатизировать Европе, турецкий народ больше в ней не нуждается. Турция не придает особого значения решениям ЕС, и будет сотрудничать только с теми странами, которые питают к ней уважение», - сказал Балчи.

Ранее большинство депутатов ПАСЕ проголосовало за резолюцию, которая предполагает возвращение Турции под режим мониторинга выполнения ее обязательств перед Советом Европы.

За резолюцию проголосовали 113 парламентариев, против - 45, 12 воздержались. МИД Турции осудил решение ПАСЕ, назвав его политизированным и несправедливым.

(Автор: Анаханум Хидаятова)