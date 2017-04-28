НАТО выделила 100 тыс. евро на проект по очистке Джейранчеля от неразорвавшихся боеприпасов

2017-04-28 11:22 | www.apa.az | 2

Об этом АПА сообщили в посольстве Венгрии в Азербайджане, который является резидентом-координатором НАТО.

Согласно информации, помощь была перечислена на счет Агентства по поддержке НАТО 20 апреля нынешнего года: «На заседании Комитета по партнерству и кооперативной безопасности в штаб-квартире НАТО Турция, как лидирующая страна в 3-й фазе Джейранчельского проекта, и Азербайджан выразили свою признательность правительству Венгрии», - сообщили в посольстве.