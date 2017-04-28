В прошлом году около 14 тысяч граждан Азербайджана стали заключенными

2017-04-28 11:34 | www.oxu.az | 2

В 2016 году в Азербайджане были осуждены 13758 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Modern.az, из них 563 – рабочие, 54 – служащие, 44 – работники сельского хозяйства, 1175 – военнослужащие, 67 – школьники и студенты. 3466 были заняты в других сферах, а 8389 были нетрудоспособными и не работали.

Также 1210 заключенных имели высшее образование, 10639 – полное и среднее образование, 1909 – получили другое образование или не имели образования.

Согласно официальным данным, 13674 – граждане Азербайджанской Республики, 84 – иностранцы и лица без гражданства.

З.Г.

