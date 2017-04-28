В Баку стартовал первый день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике

2017-04-28 12:00 | www.trend.az | 2

БАКУ/Trend/- В пятницу стартовал первый день соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку. Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.

В первый день пройдут квалификационные соревнования по индивидуальным выступлениям гимнасток в упражнениях с обручем и мячом, а также по групповым выступлениям с пятью обручами.

Азербайджан на соревнованиях представят Жаля Пириева и Зохра Агамирова, а также сборная по групповым упражнениям в составе Сияны Василевой, Александры Платоновой, Дианы Доман, Зейнеб Челеп и Айшан Байрамовой. На соревнованиях участвуют 94 гимнастки из 21 страны. 37 спортсменки выступают в индивидуальной программе, а 57 гимнасток принимают участие в составе 10 групповых команд.

Согласно результатам квалификации, в первые два дня соревнований определятся победители в многоборье и финалистки по отдельным предметам, как среди гимнасток в индивидуальной программе, так и среди групповых команд. А финалы будут проводиться в последний день турнира.

В течение трехдневных соревнований зрители получат возможность наблюдать за выступлениями как знаменитых гимнасток Азербайджана, так и многих известных спортсменок из стран ближнего и дальнего зарубежья. Также на соревнованиях принимают участие - Александра Солдатова (Россия) – двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы; Зеликман Николь (Израиль) - бронзовая медалистка Чемпионата Европы Команды в групповых упражнениях: Россия – чемпионки Олимпийских игр; Испания – серебряные призеры Олимпийских игр; Болгария – бронзовые призеры Олимпийских игр; Беларусь - бронзовые призеры Чемпионата мира. Соревнования завершатся грандиозным гала-концертом.

(Автор: Ляман Зейналова)