Армения применила зенитный ракетный комплекс «Оса»

2017-04-28 12:06 | www.apa.az | 2

Армения продолжает осуществлять действия провокационного характера с целью вновь обострить ситуацию на линии фронта.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, вечером 27 апреля подразделения противовоздушной обороны Армении провели запуск управляемой ракеты из зенитного ракетного комплекса «Оса» в Ходжавенд-Физулинском направлении фронта, которая, не поразив никаких целей, упала на пустой участок подконтрольной нам территории.



В ходе изучения территории были найдены и изъяты головная часть и другие части ракеты модификации 9M33М2.



Первичное расследование установило, что ракеты, имеющиеся на вооружении вооруженных сил Армении, устаревшие и являются непригодными для использования.