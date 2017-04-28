В России обвиняемым в похищении людей двум азербайджанцам зачитан приговор

2017-04-28 12:09 | www.apa.az | 2

В России обвиняемым в похищении людей двум азербайджанцам зачитан приговор.

Как сообщает АПА со ссылкой на tv-mig.ru, приговор был вынесен Александровским горсудом во Владимирской области России.

27-летнему Тогрулу Дадашлы и 21-летнему Шахиду Гулиеву инкриминируется похищение человека по предварительному сговору группой лиц с применением насилия, а также разбой.

Судом установлено, что 26 ноября 2015 года Гулиев и Дадашлы вступили в сговор с целью похищения жителя города Александрова, имеющего роскошную иномарку. Похитители предполагали, что владелец дорогого автомобиля располагает и немалыми деньгами. Выследив мужчину под покровом ночи, они, угрожая ножом и применив насилие, затолкали его в свой автомобиль.

Надев на голову заложника мешок и связав ему руки, похитители перевезли его в другой населённый пункт и поместили в металлический вагончик.

Они отобрали у мужчины мобильный телефон, банковскую карту, деньги и ключи от автомобиля «Инфинити». Под угрозой применения силы мужчина назвал им пин-код банковской карты. Затем мужчину в его же автомобиле перевезли в жилой дом. Там его удерживали до утра.

Потерпевший получил острую черепно-мозговую травму, он также понёс материальный ущерб на общую сумму около 45 тысяч манатов.

В ходе следствия и в суде фигуранты признали вину частично и возместили потерпевшему моральный вред.

Александровский городской суд приговорил Гулиева к лишению свободы сроком на 13 лет, Дадашлы – сроком на 10 лет. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. В пользу потерпевшего с осуждённых взыскано более 53 тысячи манатов.