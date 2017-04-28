МИД Азербайджана ответил на критику Захаровой – ВИДЕО

2017-04-28 12:03 | www.oxu.az | 2

«Необходимо правильно понимать и относиться с пониманием к журналистам, которые обращаются с вопросами касательно положения Дильгама Аскерова».

Как передает Oxu.Az, об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя реакцию своей российской коллеги Марии Захаровой на вопрос азербайджанских документов на брифинге.

«Следует принять к сведению, что судьба Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, взятых в заложники со стороны вооруженных сил Армении во время посещения могил своих почивших родителей в оккупированном Кальбаджарском районе Азербайджана, находится в центре пристального внимания азербайджанского народа. А средства массовой информации являются зеркалом общественного мнения», - добавил Х.Гаджиев.

Напомним, что М.Захарова вчера на брифинге в Москве раскритиковала азербайджанские СМИ.

Э.А.

