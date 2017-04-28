Вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews
2017-04-28 12:02 | www.trend.az | 2
28 апреля вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews
В новом номере газеты читайте: Все больше путешественников выбирают Страну Огней, Национальная экономика выросла в 3,5 раза за десятилетие, Азербайджан и Литва намерены развивать торговое, экономическое сотрудничество, Невероятное озеро в Стране Огней и т.д.
AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.