Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана на 40% превысил предложение

2017-04-28 12:09 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Спрос на депозитном аукционе Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 40 процентов превысил предложение, сообщает в пятницу ЦБА.

Центробанк принял у банков 250 миллионов манатов, однако, спрос был на уровне 350 миллионов манатов. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 13,53 процента.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

В Азербайджане действуют 32 банка, в том числе два с государственным участием.

Официальный курс на 28 апреля составляет 1,7025 AZN/USD

(Автор: Азад Гасанли)

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