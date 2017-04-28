Назван размер пособия многодетным матерям в Азербайджане

2017-04-28 12:14 | www.oxu.az | 3

Названо число матерей, имеющих более 5 детей, и сумма выдаваемого им пособия в Азербайджане.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Modern.az, в Госкомитете по проблемам семьи, женщин и детей сообщили, что правительство Азербайджана проводит значимую работу по улучшению благосостояния многодетных, малообеспеченных семей, а также семей беженцев и вынужденных переселенцев.

Согласно закону «Об адресной социальной помощи», пособие могут получать малообеспеченные семьи, имеющие детей младше 1 года.

Для женщин, имеющих и воспитывающих более 5 детей, при условии, что их дети живы и последний ребенок достиг 1 года, на каждого ребенка выдается пособие в 30 манатов.

По официальным данным, на начало 2016 года пособие получали 8984 женщины, имеющие более 5 детей.

Также пособие получают 5623 семьи, имеющие ребенка младше 1 года.

У.А.

