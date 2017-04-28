Армения применила зенитный ракетный комплекс «Оса» - минобороны Азербайджана (ФОТО)

2017-04-28 12:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Армения продолжает осуществлять действия провокационного характера с целью вновь обострить ситуацию на линии фронта, сообщает в пятницу министерство обороны Азербайджана.

Вечером 27 апреля подразделения противовоздушной обороны Армении произвели запуск управляемой ракеты из зенитного ракетного комплекса «Оса» в Ходжавенд-Физулинском направлении фронта, которая, не поразив никаких целей, упала на пустой участок на подконтрольной ВС Азербайджана территории, говорится в сообщении.

В ходе изучения территории были найдены и изъяты головная часть и другие части ракеты модификации 9M33М2.

Первичное расследование установило, что ракеты, имеющиеся на вооружении ВС Армении, устаревшие, и являются негодными для использования, сообщает министерство обороны Азербайджана.