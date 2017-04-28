Либо воинствующий бунтарь, либо жертва любви: вечер с поэтессой Ираной Гасымовой (ФОТО)

2017-04-28 12:15 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В столичной галерее Art Tower, расположенной в Ичери Шехер состоялась презентация аудиокниги азербайджанской поэтессы Ираны Гасымовой "В начале было Слово", сообщили Trend Life организаторы вечера.

Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана, Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", НПО Arts Council Azerbaijan.

Презентацию посетили известные деятели литературы, культуры и искусств, представители творческой молодежи, которые с большим интересом приняли аудиокнигу.

Стихи Ираны Гасымовой отражают, то что волнует автора, заставляет ее задуматься, сопереживать, затрагивает ее чувства.

В свое творческой деятельности поэтесса отдает предпочтение не только поэзии, но и прозе.

"Временами я чувствую острую жажду писать стихи. Но я и прозу пишу. Сейчас, к примеру, я пишу сценарий, по которому, мне бы хотелось поставить спектакль, а в идеале снять художественный фильм. Этот фильм будет о взаимоотношениях полов, через призму женского понимания", - подчеркивает она.

По словам Гасымовой она никогда не называла себя поэтом. Потому что истинный поэт, на ее взгляд, должен находиться в состоянии постоянного страдания.

"Поэт всегда должен гореть идеями. Поэт – это либо воинствующий бунтарь, либо жертва любви, либо тот, кто в постоянном неуемном поиске. Вот кто такой истинный поэт. Я думаю, что у меня просто неплохо получается красочно, хотя и довольно примерно, описывать свои мысли, взгляды, чувства...", - говорит автор.

Как для любого творческого человека, для Ираны Гасымовой очень важно вдохновение.

"Чаще всего меня вдохновляют какие-то жизненные ситуации, которые затрагивают мои чувства. Я стараюсь не подавить их, пережить в полной мере, осмыслить, иногда даже преувеличить и дополнить какими-то новыми красками и фантазиями, а затем записать. Так же меня вдохновляют фильмы, музыка, книги, общение с интересными людьми. А порой достаточно и внутреннего диалога", - подчеркивает поэтесса.

По словам Гасымовой, творчество для нее - емкая и красочная иллюстрация жизни.

Отметим, что издание "В начале было Слово" - вторая книга Ираны Гасымовой. Первая книга "Женщина, которая Поэт" была издана в 2013 году, в печатном издании и на диске.