В Москве началась встреча Лавров-Мамедъяров-Налбандян

2017-04-28 12:23 | www.apa.az | 2

В Москве началась встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении.

Как сообщает московский корреспондент АПА, встреча между Сергеем Лавровым, Эльмаром Мамедъяровым и Эдвардом Налбандяном проходит в резиденции МИД России.

Встреча, где будет обсуждаться вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта, проходит за закрытыми дверями, без участия прессы.

Отметим, что на определенном этапе к переговорам подключатся сопредседатели Минской группы ОБСЕ личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.