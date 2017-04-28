Девять россиян на снегоходах провалились под лед на Шпицбергене

2017-04-28 12:25 | www.oxu.az | 2

Девять россиян на снегоходах провалились вечером в четверг под лед на норвежском архипелаге Шпицберген.

Как передает Oxu.Az, об этом ТАСС сообщили в Норвежском координационном спасательном центре.

Генеральный консул России на Шпицбергене Вячеслав Николаев сообщил, что несколько десятков российских туристов на снегоходах следовали в Лонгйир из законсервированного шахтерского поселка Пирамида, в последние годы ставшего одной из главных туристических достопримечательностей Шпицбергена.

Члены первой группы, пересекавшей замерзший пролив Темпель-фьорд, провалились под лед. В ходе спасательной операции все девять россиян были найдены.

По словам Николаева, вертолет доставил четверых пострадавших в больницу Лонгйира - норвежского административного центра и крупнейшего населенного пункта на архипелаге. Двое россиян находятся на борту корабля норвежской береговой охраны «Свальбар», их состояние удовлетворительное. Еще трое получают помощь неподалеку от места происшествия, их состояние не вызывает серьезных опасений.

«В настоящий момент мы на пути к пострадавшим, находящимся в больнице Лонгйира. Не исключено, что они будут доставлены самолетом на материк в университетскую клинику города Тромсё», - заявил Николаев ТАСС. В больнице поселка Лонгйир норвежскому телеканалу ТВ2 сообщили, что двое россиян находятся в критическом состоянии.

«Состояние одного пациента критическое и нестабильное, другого критическое и стабильное. У обоих сильное переохлаждение», - заявил дежурный хирург Эрик Краг Енссен.

Арктический архипелаг Шпицберген, который норвежцы называют Свальбардом, расположен между 76-й и 80-й параллелями.

Населенные пункты расположены на крупнейшем из островов архипелага - Западном Шпицбергене. Это норвежский Лонгйир и российский шахтерский поселок Баренцбург. Постоянно на архипелаге проживают 2600 человек.

С.С.

