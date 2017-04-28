МБА: Попытка суицида перед головным офисом не связана с деятельностью банка

2017-04-28 12:24 | www.apa.az | 3

Международный банк Азербайджана (МБА) распространил заявление в связи с попыткой суицида перед головным офисом банка.

Как сообщили АПА-Экономикс в МБА, попытка суицида Эмиля Алиева не связана с деятельностью МБА. «Его протест связан с деятельностью одного лица, который раньше работал водителем в МБА, взял деньги у Э.Алиева и не вернул. Лицо, которое совершило мошенничество против Э.Алиева, в настоящее время находится под арестом на основании обращения МБА в правоохранительные органы».