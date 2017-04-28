ЦИК начала всестороннее расследование финансовой отчетности партий

2017-04-28 12:30 | www.apa.az | 2

Об этом АПА сообщил заместитель председателя ЦИК Натиг Мамедов.

Н.Мамедов сказал, что в настоящее время ЦИК расследует вопрос в связи с представлением партиями финансовых отчетов: «Сложившаяся ситуация подчерунал актуальность детального расследования вопросов партийного строительства в Азербайджане на протяжении более чем 20 лет. Принятие административных мер в связи с непредставлением финансовых отчетов было бы неправильным. После проведения основного расследования и установления причин можно будет предпринять соответствующие шаги. То есть, нужно расследовать не только качество финансовых отчетов, но и вопросы партийного строительства, полномочий руководящих органов, степень выполнения партиями требований законодательства. Например, председатели многих партий умерли, имеются организационные проблемы. После всестороннего расследования будут приняты соответствующие меры. Мы уже приступили к всестороннему расследованию».

Заместитель председателя ЦИК также сказал, что параллельно ведется поиск путей упрощения процесса представления финансовых отчетов: «ЦИК проводит мероприятия по повышению осведомления политических партий в связи с финансовыми отчетами. Но в первую очередь, отмечу, что проблемы с финансовыми отчетами в частности бывают связаны с внутрипартийными вопросами».

Отметим, в Азербайджане зарегистрировано 55 политических партий. Согласно законодательству ежегодно до 1 апреля партии должны представить в ЦИК финансовый отчет о деятельности в истекшем году. В этом году финансовые отчеты на 2016 год представили 44 партии. С 2015 года, когда финансовые отчеты начали отправлять в ЦИК, в том числе в 2016 году 51 партия представила соответствующие отчеты. В этом году 11 партий все еще не представили свои финансовые отчеты - Партия возрождения и прогресса Азербайджана, Национал-демократическая партия Азербайджана, Партия крестьян Азербайджана, Партия Единый Азербайджан, Партия Независимого Азербайджана, Партия национального спасения, Партия народного движения Азербайджана, Партия национальной государственности Азербайджана, Партия патриотов Азербайджана, Демократическая партия предпринимателей Азербайджана и Партия прогресса Азербайджана.

Напомним, Партия возрождения и прогресса Азербайджана, Партия народного движения Азербайджана и Партия патриотов Азербайджана также не представили финансовые отчеты за предыдущие 2 года. Демократическая партия предпринимателей Азербайджана не представила отчет за 2015 год.