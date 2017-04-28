Ведите свой бизнес вместе с Expressbank!

2017-04-28 12:35 | www.oxu.az | 2

Expressbank предлагает услуги эквайринга для юридических лиц и частных предпринимателей, желающих организовать свой бизнес в соответствии с международными стандартами.

С данной услугой, обеспечивающей установку POS-терминалов, предприниматели сделают свои торговые/сервисные центры еще на шаг ближе к международным бизнес стандартам, а также создадут клиентам удобные условия для осуществления платежей.

Благодаря услугам эквайринга, клиенты, отдающие предпочтения безналичным платежам, смогут в любой торговой точке совершать оплаты посредством пластиковых карт любых стран мира через POS-терминалы.

Для подключения к услугам эквайринга, достаточно обратиться в любой из филиалов Expressbank и заключить контракт. После установления необходимого оборудования (POS-терминалы) сотрудники Expressbank проводят тренинг для персонала и предоставляют рекламные материалы.

Оптимальная комиссия за услугу, перечисление денежных средств на банковский счет в течение кратчайшего срока, предоставление рекламных материалов, проведение бесплатного тренинга для персонала, оперативная консультация при возникновении сложностей во время операций и многие другие преимущества делают услугу эквайринг Expressbank очень выгодной.

В сеть обслуживания Expressbank входят 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть Банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим веб-сайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.