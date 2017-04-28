Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ по строительству карбамидного завода в Сумгайыте (ФОТО) (версия 2)
2017-04-28 12:30 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу ознакомился с ходом работ по строительству карбамидного завода SOCAR в Сумгайыте.
Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, директор карбамидного завода Хаял Джафаров и руководитель проекта со стороны компании Samsung Engineering Хансу Ким проинформировали главу государства о проделанной работе.
Также Президент Ильхам Алиев был проинформирован о создании системы газоснабжения в связи с перспективным развитием Сумгайытской промышленной зоны.
Затем Президент Азербайджана по отдельности обошел строительные участки, ознакомился с проведенными работами.
Глава государства, ознакомившись с ходом строительных работ на заводе, пожелал коллективу успехов.
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