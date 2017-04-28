Председатель Государственного таможенного комитета принял граждан в Агсу

2017-04-28 12:48 | www.apa.az | 2

В соответствии с графиком приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти, 28 апреля в 11:00 председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев принял граждан в Агсу.

Как сообщили АПА-Экономикс в ГТК, на приеме были выслушаны обращения жителей Агсуинского, Шамахинского, Гобустанского, Исмаиллинского районов, касающиеся только таможенных вопросов. Наибольшее количество обращений было по поводу приема на работу, положения таможенно-пропускных пунктов, импорта, экспорта товаров и документации в связи с этим.

В ходе встречи А.Алиев дал руководителям соответствующих структур поручения по решению поднятых вопросов.