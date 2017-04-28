Президент посетил карбамидный завод SOCAR – ФОТО + ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-04-28 12:41 | www.oxu.az | 2

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ на карбамидном заводе Госнефтекомпании (SOCAR) в Сумгайыте.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, директор карбамидного завода Хаял Джафаров и руководитель проекта со стороны «Samsung Engineering» Хансу Ким рассказали главе государства о проделанных работах.

Глава государства ознакомился со строительными работами и пожелал коллективу удачи.

11:20

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 апреля ознакомился с ходом строительных работ на карбамидном заводе Государственной нефтяной компании (SOCAR) в Сумгайыте.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

У.А.