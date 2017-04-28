Начались переговоры Лавров-Мамедъяров-Налбалдян

2017-04-28 12:46 | www.oxu.az | 2

В Москве началась встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, встреча между Сергеем Лавровым, Эльмаром Мамедъяровым и Эдвардом Налбандяном проходит в резиденции МИД России.

Встреча, где будет обсуждаться вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта, проходит за закрытыми дверями, без участия прессы.

Отметим, что на определенном этапе к переговорам подключатся сопредседатели Минской группы ОБСЕ, личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

З.Г.

