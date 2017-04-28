Обнародован прогноз погоды на территории Азербайджана на май

2017-04-28 12:52 | www.apa.az | 2

Стал известен прогноз погоды на май.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии МЭПР, в мае среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме, иногда будет несколько превышать ее.

Ожидается, что количество среднемесячных осадков в основном будет близко к климатической норме.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 17-19° тепла (по ночам – 12-17°, днем - 19-24°, в некоторые дни 27-32° тепла), что близко и превышает климатическую норму на 1°.

Ожидается, что количество осадков в мае будет близко к климатической норме, в некоторых местах несколько превысит ее (норма – 23-33 мм).