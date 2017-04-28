Завтра в Азербайджане будет дождливо

2017-04-28 12:52 | www.oxu.az | 2

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 29 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Осадки в некоторых местах полуострова будут интенсивными. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 9-12°, днем - 14-19° тепла, в Баку ночью 9-11° тепла, днем 17-19° тепла.

Атмосферное давление снизится с 768 мм ртутного столба до 764 мм, превысив норму. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 60-70%.

В районах Азербайджана завтра в основном осадков не ожидается. Утром местами туман, изморось, в течение дня гром, временами дожди. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 8-13°, днем - 19-24° тепла, в горах ночью - 0-5°, днем - 8-13° тепла.

Э.А.

