Два азербайджанских паломника совершат хадж в 29-ый раз

2017-04-28 12:54 | www.oxu.az | 2

Отдел паломничества Управления мусульман Кавказа (УМК) продолжает прием документов граждан, желающих совершить в этом году паломничество хадж. В этом году стоимость пакета на одного человека составляет 3850 долларов США. Напрашивается вопрос: отпугнет ли столь высокая цена азербайджанских паломников?

Как передает Oxu.Az, сайт Modern.az в связи с этим связался с председателем общества «Tövbə» (Исповедь) гаджи Абдулом Абдуловым.

Гаджи Абдул является одним из «рекордсменов» в Азербайджане по числу совершенных паломничеств хадж. Он заявил, что высокая цена не может погасить его любовь к хаджу:

«Хадж – такой приятный поступок, что если совершать его недостаточно, то не почувствуешь наслаждения. Хочется совершать паломничество всю жизнь. Паломничество – это дело любви. В душе человека обязательно должна быть любовь. В этом году я совершу хадж в 29-й раз».

Гаджи Абдул, недавно прошедший лечение из-за проблем с сердцем, рассказал, что в этот раз совершит паломничество не один:

«В этом году, если так будет угодно Аллаху, я совершу хадж со своим сыном гаджи Абдулом. Ему семь лет. В этом году он совершит хадж в третий раз. Мой сын стал гаджи в пять лет. Несмотря на малый возраст, он ни разу не возразил против поездки».

Бывший депутат Милли Меджлиса гаджи Галиб Салахзаде прокомментировал цену для совершения хаджа:

«Хадж – это священный визит. Надо, чтобы в твоей душе была любовь. Ничто не способно отвратить меня от совершения хаджа. В этом году, если будет суждено, я совершу хадж. Ведь совершить хадж суждено не каждому. Для этого нужно благословение Аллаха. Я никогда не откладываю хадж из-за денег. Большие деньги не имеют значения. Главное, чтобы это было предписано Аллахом».

Гаджи Галиб Салахзаде до этого 28 раз совершил паломничество хадж. В этом году он готовится совершить свое 29-ое по счету паломничество.

З.Г.

