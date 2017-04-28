Меры ЕС против Анкары, попытка отвлечь внимание от собственных проблем - американский эксперт

2017-04-28 12:53 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Решение ПАСЕ о возвращении Турции в состояние режима мониторинга выполнения ее обязательств перед Советом Европы, ошибочно и несправедливо, сказал Trend в пятницу эксперт по международным отношениям Университета Маркетт (США) Питер Тейс.

«ЕС никогда не признавал усилий правительства Эрдогана в борьбе с ИГИЛ в Сирии, а также эффективную роль Турции в НАТО» - сказал Тейс.

По его словам, репутация ЕС после выхода Великобритании из Союза пошатнулась, а эффективность в построении демократии Европой, вызывает сомнения.

По словам эксперта, европейские лидеры должны сначала достичь прозрачности в своих институтах, а уже потом, пытаться менять, что-то, за пределами Европы.

По мнению эксперта, принятием подобных неоправданных мер против Анкары, ЕС пытается отвлечь внимание от настоящих опасностей, угрожающих Европе.

«У Европы много своих проблем, например, безработица в Португалии, демографический кризис и бедность в Албании и Болгарии, незащищенность границ в Македонии, а также коррупция в официальных представительствах ЕС, в странах не входящих в зону Евро» - сказал Тейс.

Ранее большинство депутатов ПАСЕ проголосовало за резолюцию, предполагающую возвращение Турции в состояние режима мониторинга выполнения ее обязательств перед Советом Европы.

За резолюцию проголосовали 113 парламентариев, против - 45, 12 воздержались. МИД Турции осудил решение ПАСЕ, назвав его политизированным и несправедливым.

(Автор: Анаханум Хидаятова)