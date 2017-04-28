Госбюджет Азербайджана в I квартале исполнен с дефицитом в 2% от ВВП

2017-04-28 12:58 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Доходы государственного бюджета Азербайджана в первом квартале 2017 года составили 3591,5 миллиона манатов против прогноза в 3 473 миллиона манатов, что означает перевыполнение прогнозных показателей на 3,4 процента. Об этом говорится в информации об исполнении бюджетных показателей, распространенном в пятницу министерством финансов страны.

Расходы госбюджета были на уровне 3912,7 миллиона манатов (при исполнении прогноза на 95,5 процента). Дефицит госбюджета составил 321,2 миллиона манатов или 2,1 процента от ВВП.

Расходы сводного бюджета по итогам января-марта были на уровне 6752,7 миллиона манатов, доходы - 5649,6 миллиона манатов. При этом дефицит сводного бюджета составил 1103,1 миллиона манатов.

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