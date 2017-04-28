Началось общее собрание НАНА – ФОТО

2017-04-28 13:00 | www.oxu.az | 2

В основном здании Национальной академии наук Азербайджана началось общее собрание академии, посвященное научной и научно-организационной деятельности президиума.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в собрании участвуют академик Рамиз Мехтиев, вице-премьер Эльчин Эфендиев, заведующая отделом вопросов гуманитарной политики Администрации президента Фатма Абдуллазаде, ректор Бакинского филиала Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова профессор Наргиз Пашаева и другие официальные лица.

Вначале участники мероприятия ознакомились с выставкой научных достижений Академии.

Во вступительном слове президент НАНА академик Акиф Азизаде сообщил, что после общего собрания в прошлом году скончались 12 членов Академии.

Их память почтили минутой молчания.

В собрании будет представлена выставка научных достижений, дана информация о различных работах, реализованных Академией проектах в прошлом году, выслушан отчетный доклад о научной и научно-организационной деятельности президиума, а также состоится церемония награждения Золотой медалью имени Низами Гянджеви и именными наградами НАНА.

З.Г.

