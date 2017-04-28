В Баку состоялась научная конференция, посвященная 94-летию выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой

2017-04-28 13:05 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Национальном центре офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой в пятницу состоялась научная конференция на тему «Актуальные вопросы офтальмологии», посвященная 94-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

«Научная деятельность Зарифы Алиевой богата и многогранна", - сказал, выступая на конференции директор Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой Эльмар Гасымов.

Он подчеркнул, что современное развитие национальной офтальмологии тесно связано с именем Зарифы Алиевой. Директор Центра особо отметил большие заслуги выдающегося ученого-офтальмолога в ликвидации трахомы в Азербайджане, которая в период деятельности ученого была широко распространена в стране.

Гасымов добавил, что издано около 200 научных статей Зарифы Алиевой.

Директор Центра также отметил, что Зарифа Алиева обладала высокими человеческими качествами, с особой чуткостью относилась к пациентам, помогала молодым врачам.

"Деятельность Зарифы Алиевой является примером для современных офтальмологов, и память о ней навсегда останется в наших сердцах", - сказал Гасымов.

Выступившая на конференции заместитель по научной части директора Центра Хиджран Намазова рассказала о научной и педагогической деятельности Зарифы Алиевой.

Она отметила, что благодаря деятельности и заслугам выдающегося ученого Зарифы Алиевой в мире узнали об азербайджанской офтальмологии, которая сегодня тесно связывается с ее именем. Зарифа Алиева также была прекрасным педагогом. Ее наследие живет и сегодня, являясь примером для офтальмологов, сказала Намазова