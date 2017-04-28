Дефицит сводного бюджета превысил 1,1 млрд. манатов

2017-04-28 12:53 | www.apa.az | 2

Доходы государственного бюджета Азербайджана в первом квартале 2017 года составили 3 591,5 миллиона манатов против прогноза в 3 473 миллиона манатов, что означает перевыполнение прогнозных показателей на 3,4%.

Как сообщили АПА-Экономикс в Министерстве финансов, расходы госбюджета составили 3 912,7 миллиона манатов (при исполнении прогноза на 95,5%). Дефицит госбюджета составил 321,2 миллиона манатов.

Расходы сводного бюджета по итогам января-марта были на уровне 6 752,7 миллиона манатов, доходы – 5 649,6 миллиона манатов. При этом дефицит сводного бюджета составил 1 103,1 миллиона манатов.