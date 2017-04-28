Министр Кямаледдин Гейдаров принял граждан в Гобустане

2017-04-28 13:11 | www.apa.az | 3

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров 28 апреля принял граждан в городе Гобустан.

Как сообщает местное бюро АПА, министр принял жителей Гобустанского, Шамахинского, Агсуинского, Исмаиллинского, Габалинского районов, а также временно размещенные в этих районах вынужденных переселенцев и рассмотрел их обращения.

В ходе приема, в котором также принимали участие руководители соответствующих структур МЧС и председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям районов, граждане преимущественно обращались по вопросам приема на работу, оказания помощи в ремонте аварийных домов, деятельности МЧС и др.

К.Гейдаров, а также заместители министра и руководители структур выслушали обращения граждан. Часть обращений нашла свое решение на месте.

Министр дал конкретные поручения руководителям соответствующих структур министерства для оперативного решения обращений жителей в соответствии с законодательством.