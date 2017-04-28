Создалась неопределенная ситуация в связи с председательством Педро Аграмунта

2017-04-28 13:16 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, об этом заявил председательствующий на заседании структуры вице-президент ПАСЕ, председатель группы Консерваторов Роджер Гейл.

Он отметил, что П.Аграмунт не пришел на заседание структуры и не представил отставку.

«Поэтому мы не будем оказывать доверие П.Аграмунту как председателю ПАСЕ, и он не может представлять Ассамблею», - подчеркнул Р.Гейл.

Отметим, что дальнейшая судьба П.Аграмунта пока неизвестна, так как он не подал в отставку, и в уставе организации нет процедуры импичмента. Ожидаются изменения в Уставе, если эта ситуация будет продолжаться.

Напомним, что П.Аргамунт совместно с российской делегацией под руководством заместителя председателя Государственной Думы России Владимира Васильева посетил Сирию, провел там ряд встреч, в том числе встретился с президентом Сирии Башаром Асадом.

Этот визит вызвал недовольство у членов ПАСЕ. Парламентарии подняли вопрос о доверии к П.Аграмунту.