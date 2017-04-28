В Баку миллиардер продает автомобиль из-за долга

2017-04-28 13:25 | www.oxu.az | 2

Глава «Avesta Concern» гаджи Ибрагим Нехрамли, имеющий крупные долги перед банками, не может платить за купленный автомобиль.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на gununsesi.info, выяснилось, что гаджи Ибрагим взял в «Банке ВТБ» кредит в 900 тыс. долларов на покупку автомобиля «Rolls Royce», но уже два года не совершает платежи, несмотря на неоднократные предупреждения.

По этой причине «Rolls Royce» предпринимателя был выставлен на аукцион.

Также отметим, что Ибрагим Нехрамли недавно оказался в центре скандала из-за крупного долга одному из банков.

Управление по борьбе с организованной преступностью МВД задержало предпринимателя на два дня. Он был отпущен после того, как заложил все свое имущество в банк.

У.А.

