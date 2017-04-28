В Азербайджане вновь поднят вопрос снижения ставок по кредитам

2017-04-28 13:18 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Банкам Азербайджана необходимо снизить процентные ставки по кредитам, считает член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, депутат Али Масимли.

В ходе обсуждений законопроекта «Об обременении движимого имущества» на заседании парламентского комитета в пятницу депутат отметил, что высокие процентные ставки мешают развитию предпринимательства.

«Сложно создать бизнес, когда ставки по банковским кредитам варьируют в пределах 25-30 процентов. Эти средства ведь еще необходимо вернуть, а помимо них есть и другие расходы, в числе которых налоги и т.д. В такой ситуации закон «Об обременении движимого имущества» работать не сможет», - сказал Масимли.

По мнению депутата, в нынешней ситуации реестр движимого имущества, создание которого предусматривается законопроектом, будет использоваться только при потребительском кредитовании.

«Например, заемщики смогут предоставлять залог под малые кредиты в 200-300 манатов. Но их залоги не будут надежными. Скажем, если речь идет о компьютере, то такой залог может быть надежным, но если это более мелкие предметы, которые запросто могут быть проданы на рынках, они не будут достаточно надежными. Их можно внести в реестр, но кто проконтролирует, чтобы такие товары потом не были проданы? В итоге это приведет к тому, что банки просто потеряют интерес к реестру. Поэтому необходимо снизить процентные ставки по бизнес-кредитам, чтобы эта модель могла работать в Азербайджане», - сказал он.

Законопроект «Об обременении движимого имущества» позволит упростить использование различного инвентаря, оборудования и других движимых объектов в качестве залога при получении кредита. Законопроект отражает вопросы продажи предмета обременения, распределения полученных при этом доходов, правила регистрации движимого имущества в соответствующем реестре и другие вопросы. Реестр движимого имущества, где будет храниться информация о движимых объектах, позволит, например, любой кредитной организации перед принятием объекта в качестве залога проверять, не является ли этот объект залоговым объектом для другого займа.

В рамках закона будет создан специальный портал, с помощью которого любой желающий сможет зарегистрировать свое движимое имущество и впоследствии использовать его в качестве залога.

Согласно законодательству, движимое имущество могло и ранее использоваться в качестве предмета залога, однако, из-за отсутствия достаточной информации кредитные организации предпочитали не идти на подобный риск, ведь не всегда можно установить, кому на самом деле принадлежит это имущество, является ли оно уже предметом залога или нет.

(Автор: Азад Гасанли)