В Баку состоится презентация проекта ART Rising в поддержку художников

2017-04-28 13:25 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств 6-7 мая состоится презентация проектa ART Rising, главной целью которого является продвижение азербайджанских художников, сообщили Trend Life организаторы.

Проект также ставит перед собой задачу защиту авторских прав, обеспечение юридической поддержки и продвижения художников. Гостям будет представлен сайт проекта ART Rising, который станет онлайн-платформой для реализации идей и произведений художников.

В рамках презентации проекта состоится выставка работ художников, скульпторов и мастеров рукоделия. В экспозиции будут представлены работы 20 молодых и 11 именитых художников, пяти скульпторов, семи мастеров рукоделия, а также Самира Качаева - талантливого молодого скульптора, выпускника Азербайджанской государственной академии художеств, погибшего в ожесточенных боях в апреле 2016 года, начавшихся в результате провокации армянских вооруженных формирований.

Открытие в 19.00.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)