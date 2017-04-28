В США за восемь дней казнили четырех осужденных

2017-04-28 13:35 | www.apa.az | 2

В американском штате Арканзас казнили четвертого заключенного за последние восемь дней.

Как сообщает АПА со ссылкой на Лента.ру, 38-летнего Кеннета Уильямса (Kenneth Williams) осудили за убийство, которое он совершил после побега из тюрьмы, где отбывал пожизненный срок за совершенное в 1998 году убийство. В четверг суд отклонил ходатайство его адвокатов об отсрочке казни. Исполнение приговора началось в 22:52 по местному времени, а в 23:05 была констатирована его смерть.

Изначально в Арканзасе было принято решение об исполнении восьми смертных приговоров за 11 дней, но по ряду причин часть из них суды заблокировали. Такое большое количество казней за столь короткий срок собирались провести из-за истечения срока годности мидазолама, который применяют в качестве седативного препарата в составе смертельной инъекции.

25 апреля впервые с 2000 года в штате Арканзас казнили двух человек за сутки. Ими стали Джек Джонс (Jack Jones) и Марсель Уильямс (Marcel Williams), осужденные за изнасилования и убийства. Джонс был признан умершим в 19:20 по местному времени, Уильямс — в 22:33.

Казнь посредством инъекции проводится в 31 штате США. В остальных она формально разрешена, но в исполнение приговоры к высшей мере наказания не приводятся — в 2005 году более десяти штатов приняли решение о приостановлении казней. Расстрел сохраняется в качестве запасного способа казни в двух штатах — Айдахо и Оклахоме, а еще в шести может применяться электрический стул. На практике эти методы в настоящее время не применяются.

Противники смертных приговоров на протяжении нескольких лет пытаются доказать негуманность такого наказания.

Действие мидазолама в составе «смертельного коктейля» считается противоречивым: в США было несколько случаев, когда заключенные не теряли сознание и их смерть была мучительной. Это противоречит восьмой поправке Конституции, запрещающей жестокие и необычные наказания. Несмотря на это, препарат продолжают использовать для седации в составе смертельной инъекции.