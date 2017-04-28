В госбюджете Азербайджана образовался 321-миллионный дефицит

2017-04-28 13:58 | www.oxu.az | 2

В первом квартале 2017 года доходы госбюджета составили 3 млрд 591,5 млн манатов, расходы 3 млрд 912,7 млн манатов.

Как сообщили Oxu.Az в Минфине, в исполнении бюджета возник дефицит в размере 321,2 млн манатов.

В первом квартале 2017 года доходы госбюджета составили 3 млрд 473 млн манатов против прогноза в 3 млрд 591,5 млн манатов.

Трансферт Нефтефонда в госбюджет составил 1 млрд 525 млн долларов. В прошлом году прогноз по расходам госбюджета был выполнен на 95,5%, составив 3 млрд 912,7 млн манатов.

За квартал доходы сводного бюджета составили 5 млрд 649,6 млн манатов, расходы сводного бюджета - 6 млрд 752,7 млн манатов.

Дефицит сводного бюджета составил 1 млрд 103,1 млн манатов.

У.А.

