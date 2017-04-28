Реестр движимого имущества в Азербайджане может заработать с конца 2017 г.

2017-04-28 13:32 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Реестр движимого имущества в Азербайджане может заработать с первого декабря 2017 года.

Это станет возможным после принятия законопроекта «Об обременении движимого имущества», который в настоящее время обсуждается в парламенте. Ранее предполагалось, что законопроект вступит в силу спустя шесть месяцев после его принятия. Однако после первого чтения депутаты парламента внесли в него ряд изменений, которые в основном технического характера.

Одним из значимых изменений является то, что денежные средства предлагается исключить из списка движимого имущества, которые в прежней редакции закона были предметом обремения.

Вместо этого, депутаты внесли новый пункт, в котором отмечается, что денежные средства должника могут быть использованы для выплат в случаях, предусмотренных в Гражданском кодексе: при нанесении вреда здоровью другого человека, для выплаты алиментов, зарплат и пособий в связи с увольнением работника, а также в качестве обязательных социальных выплат в государственный бюджет.

Законопроект «Об обременении движимого имущества» позволит упростить использование различного инвентаря, оборудования и других движимых объектов в качестве залога при получении кредита. Законопроект отражает вопросы продажи предмета обременения, распределения полученных при этом доходов, правила регистрации движимого имущества в соответствующем реестре и другие вопросы. Реестр движимого имущества, где будет храниться информация о движимых объектах, позволит, например, любой кредитной организации перед принятием объекта в качестве залога проверять, не является ли этот объект залоговым объектом для другого займа.

В рамках закона будет создан специальный портал, с помощью которого любой желающий сможет зарегистрировать свое движимое имущество и впоследствии использовать его в качестве залога.

Движимое имущество могло и ранее использоваться в качестве предмета залога, однако из-за отсутствия достаточной информации кредитные организации предпочитали не идти на подобный риск, ведь не всегда можно установить, кому на самом деле принадлежит это имущество, является ли оно уже предметом залога.

(Автор: Азад Гасанли)