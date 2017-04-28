В Азербайджане созданы штаб и рабочая группа по обеспечению кибербезопасности Исламиады

2017-04-28 13:36 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Для обеспечения информационной безопасности и кибербезопасности во время IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» в министерстве транспорта, связи и высоких технологий созданы штаб и рабочая группа по кибербезопасности, говорится в сообщении министерства, распространенном в пятницу.

Решение об этом было принято на совещании по подготовке к Играм, проведенном под председательством министра Рамина Гулузаде с участием заместителей и советников министра, руководителей интернет-провайдеров, мобильных операторов и предприятий связи.

Министр подчеркнул, что рабочая группа осуществляет меры для обеспечения на высоком уровне телекоммуникационных услуг в ходе Игр, и эта работа завершается.

На совещании было отмечено, что в соответствии с требованиями Операционного комитета Игр места и здания, где будут проведены Игры, были оснащены устойчивыми и альтернативными оптическими кабелями, осуществлены мероприятия по обеспечению высокоскоростным интернетом.

Руководители интернет-провайдеров отметили, что для обеспечения бесперебойной работы интернета выделены основные и альтернативные каналы, для обеспечения безопасной работы интернет-сети ООО "Delta telecom" и "Aзертелеком" даны соответствующие поручения.

IV Игры исламской солидарности пройдут в столице Азербайджана с 12 по 22 мая.

(Текст: Кямаля Сеидова)