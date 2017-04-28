Bakan Albayrak: TANAP önümüzdeki yıl hazır

2017-04-28 13:44 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Atlantik Konseyi Zirvesi'nde konuştu.

Azerbaycan doğalgazını Türkiye'ye iletecek olan Trans-Anadolu Boru Hattı (TANAP) inşasının gelecek yıl tamamlanacağını ifade eden Albayrak, Türk Akımı projesinin inşasının ise 2020 yılına kadar tamamlanacağını ifade etti.

Bakan Albayrak'ın konuşmalarından satır başları:

Gaz depolama hacmini 2,7 milyar küpten 11 milyar küplere çıkaracağız. TANAP önümüzdeki yıl bitecekken, Türk Akımı projesini ise 2020'ye kadar bitireceğiz. Uluslararası enerji arz güvenliğini sisteme dahil etmek için çok çalışmaya devam edeceğiz. Sadece gaz piyasalarında değil, yerli ve yenilebilir kaynakları arttırarak bu yetmez diyerek kazan-kazan stratejisiyle çok önemli adımlar attık. Geçtiğimiz ay en büyük güneş tarlası ihalesiyle, enerji maaliyetlerini düşürdük. Temmuz ayında enerji firmalarının yoğun katılımıyla 1 milyarlık porfföyü sektöre dahil edeceğiz.

3 sacayağını oluşturduğumuz, birincisi kazan-kazan, ikincisi bölgesel kalkınma, üçüncüsü her projeye destek olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin kazan-kazan stratejisine dayalı olarak inşaalah daha çok çalışmaya devam edeceğiz.