TBMM'den referandum sonrası ilk adım

2017-04-28 13:46 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

TBMM Başkanlığı, Meclis tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu'na ( HSK) seçilecek 7 üyelik için, şartları taşıyan aday adaylarının 2 Mayıs Salı günü saat 18.00'e kadar TBMM Başkanlığı'na başvuru yapmalarına ilişkin duyuru yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) halk oylamasına ilişkin kesin sonuçları içeren 663 sayılı kararının Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmasının ardından, TBMM Başkanlığı'ndan bir duyuru yapıldı.

[YSK RESMEN AÇIKLADI! İŞTE İL İL REFERANDUM SONUÇLARI...]

YSK RESMEN AÇIKLADI! İŞTE İL İL REFERANDUM SONUÇLARI...

Duyuruda, Anayasa'nın geçici 21. maddesinin (C) fıkrası gereğince, TBMM tarafından, üçü Yargıtay üyeleri, biri Danıştay üyeleri ve üçü nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından olmak üzere, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yedi üye seçimi yapılacağı belirtildi.

Şartlara haiz bulunan ilgililerin, belgeleriyle 2 Mayıs 2017 Salı günü saat 18:00'e kadar, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yeni Halkla İlişkiler Binası Komisyonlar Bloğu Kat: Alt Zemin Oda No: AZ006 Bakanlıklar/ANKARA" adresine şahsen başvurmaları gerektiği vurgulandı.

Başvuruda şu belgelerin teslim edilmesi gerektiğine işaret edildi:

- (a) TBMM Başkanlığı'na hitaben yazılacak başvuru dilekçesi

- (b) Öz geçmiş

- (c) Son altı ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

- (ç) Nüfus cüzdanı örneği (başvuru tarihi itibarıyla 65 yaşın doldurulmamış olduğunun tespiti için gerekmektedir.

- (d) En az dört yıllık yükseköğrenim diplomasının ya da mezuniyet belgesinin onaylı örneği veya aslı ibraz edilmek kaydıyla bir sureti

- (e) Aday adayının üyesi olduğu kuruma göre Danıştay Başkanlığı ya da Yargıtay Başkanlığından alınacak belge

- (f) Aday adayı olmak isteyen avukatların fiili olarak bağlı olduğu barodan alacağı avukatlık süresini gösterir belge, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan avukatların çalıştıkları kurum veya kuruluştan alacakları hizmet belgesi, öğretim üyeleri için Yükseköğretim Kurulundan öğretim üyeliğinde geçen fiili hizmet süresini gösterecek şekilde alınacak belge

- (g) Hakimler ve Savcılar Kurulu adaylığı için son üç ay içerisinde alınmış adli sicil ve arşiv bilgilerini gösterir belge

- (ğ) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış herhangi bir siyasi partiye üye olunmadığına dair belge

- (h) Erkek aday adayları için askerlik durum belgesi.

Duyuruda, (d), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin Yargıtay ve Danıştay üyeleri tarafından ibraz edilmesinin gerekmediği belirtildi.

Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ile eksik belgeli başvuruların işleme konulmayacağı ifade edildi.

TBMM Başkanlığı, 29-30 Nisan Cumartesi ve Pazar günleri ile 1 Mayıs Pazartesi gününün tatil olması nedeniyle, görevlendirilecek memur aracılığıyla, aday adaylarının başvurularını alacak.