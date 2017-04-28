Обвиняемые по «делу Видади Зейналова» возместили нанесенный ущерб

2017-04-28 14:18 | www.apa.az | 2

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего главы аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова и других.

Как сообщает АПА, на судебном заседании под председательством Афгана Гаджиева выступил адвокат обвиняемого Эмина Мамедова и зачитал письмо Министерства связи и высоких технологий.

Он отметил, что обвиняемые Эмин Мамедов, Намазали Мамедов и Сахраб Гумбатов полностью возместили нанесенный министерству ущерб.

Выступивший на заседании адвокат В.Зейналова Джейхун Юсифов отметил, что им не понятна суть обвинения: «Я прочитал обвинение 74 раза. Сумму, которую они указали в первой странице, опровергнута ими же на 4 странице. Видади Зейналов получал конверт, не давал его».

Адвокат Анара Мустафаева Гюльшан Салманова сказала, что сумма в обвинении преувеличена.

Обвиняемый Бейтулла Гусейнов сказал, что его показания, данные во время следствия, были искажены: «Они написали сюда не то, что я говорил, а то что они сами хотят. Я искренне говорю, мне написали 10 миллионов присвоения. Пусть они докажут эту сумму, я ее возмещу. Они так преувеличивают сумму, будто министром был я».

Все адвокаты поддержали ходатайство в связи с проведением экспертизы.





Прокурор Фарид Нагиев выступил против обеспечения ходатайства в связи с проведением экспертизы.



Суд не удовлетворил ходатайство.





Адвокат Видади Зейналова Бейляр Мамишов сказал, что обвинительный акт в связи с уголовным делом Видади Зейналова состоит из 74 страниц и одного предложения: «В конце озвучиваются обвинения в связи с нанесением ущерба в размере 7 млн., 10 млн. и 153 млн. манатов. Какие из них относятся к Видади Зейналову? Какой и кому он должен возместить ущерб? Пусть государственный обвинитель подсчитает и объявит итоговую цифру».



На заседании судья предложил Видаду Зейналову дать показания.





Видади Зейналов попросил предоставить ему время, объяснив это тем, что у него давление.





Судебный процесс продолжится 3 мая.

Отметим, что в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий стало известно, что гендиректор ПО «Бакинская телефонная связь» Бейтулла Гусейнов в 2009-2015 годах, войдя в преступный сговор с директором основанных своей супругой компании Bakı Rabitə Təmir Tikinti и Təmir Təchizat Servis Байрамом Велиевым и директором ООО «3 nömrəli Rabitə Təmir Tikinti» и “Rabitə Mülki Tikinti” Эмином Мамедовым, передал им проект на реализацию работ по проведению новых телефонных линий и установку новых оборудований. Согласно заключенному между ними договору, 35-45 % перечисленных на счета этих компаний средств затем должны были в наличной форме возвращены самому Бейтулле Гусейнову. После этого Бейтулла Гусейнов, злоупотребив служебными полномочиями и организовав фиктивные тендеры, оформил поддельные документы, в которых указывалось, что работы по проведению фибер-оптических линий для интернета были проведены подконтрольными ему компаниями, хотя на в реальности эти работы были проведенными местными телефонными сетями. Благодаря этим махинациям Бейтулла Гусейнов присвоил 21 миллион 379 тысяч из 71 миллиона 263 манатов, перечисленных на счета подконтрольных ему ООО. Вместе с тем, у следствия есть основания для подозрений, что руководитель аппарата министерства Видади Зейналов, оформляя госзаказы на близкие себе компании и увеличивая их стоимость в 4-5 раз, присвоил 73 миллиона 590 тысяч манатов.





В ходе расследования были выявлены случаи присвоения бюджетных средств и служебного подлога во входящих в структуру министерства ООО «Aztelekom», «AzİnTelekom», Центре информации и расчетов, «Optik Rabitə Tikinti və Quraşdırma».





Таким образом, главе ПО «Бакинская телефонная сеть» Бейтулле Гусейнову, главному бухгалтеру ПО Анару Мустафаеву, директору ООО «3 nömrəli Rabitə Təmir Tikinti» и ООО «Rabitə Mülki Tikinti» Эмину Мамедову, директору ООО «Bakı Rabitə Təmir Tikinti» и ООО «Təmir Təchizat Servis» Байраму Велиеву, а также главному бухгалтеру ООО «Азтелеком» Октаю Рустамову были предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение в крупном размере), 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана. Главе аппарата министерства Видади Зейналову, гендиректору ООО «AzİnTelekom» Джалилу Джафарову, гендиректору ООО «Азерпочт» Гамбару Бейбалаеву, директору ООО «Optik Rabitə, Tikinti və Quraşdırma» Намазалы Мамедову предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 и 308.2, а главбуху этого ООО Сахрабу Гумбетову - по статьям 179.3.2, 308.2 и 313. В отношении всех этих лиц была избрана мера пресечения в виде ареста.