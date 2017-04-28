Бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия председателю Педро Аграмунту

2017-04-28 13:39 | www.trend.az | 2

Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовало за вынесение вотума недоверия действующему председателю организации Педро Аграмунту. Об этом говорится в распространенном в пятницу официальном заявлении организации, передает ТАСС.

"Бюро ПАСЕ на встрече в Страсбурге сегодня приняло решение о вынесении вотума недоверия Педро Аграмунту на должности председателя ассамблеи", - говорится в тексте документа.

Ранее источник в штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге сообщил ТАСС, что бюро ПАСЕ начало работу над процедурой импичмента Педро Аграмунта. "Процесс начат. В ближайшее время ожидается выступление Аграмунта", - сказал он. Другой собеседник ТАСС отметил, что "какие-либо выводы делать преждевременно, поскольку сессия ассамблеи еще не завершилась".