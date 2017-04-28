Продлен срок регистрации IMEI-номеров

2017-04-28 14:20 | www.apa.az | 2

В Министерстве транспорта, связи и высоких технологий проведено совещание, посвященное подготовке к IV Играм исламской солидарности.

Как сообщили АПА-Экономикс в министерстве, на совещании министр Рамин Гулузаде отметил, что для удобства туристов и участников игр период регистрации IMEI-кодов мобильных телефонов с 1 апреля по 1 июня продлен с 30-ти до 60 дней.

Вместе с тем, для обеспечения удобства использования услуг мобильной связи гостями столицы в преддверии игр, с 15 апреля по 1 июня операторами мобильной связи обеспечивается упрощенная продажа мобильных номеров иностранным гражданам.