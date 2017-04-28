МИД включит в «черный список» выступивших в Нагорном Карабахе музыкантов

2017-04-28 14:29 | www.apa.az | 2

«Факт незаконной поездки музыкантов из Италии и Словении на оккупированные территории Азербайджана будет изучен посольствами Азербайджана в этих странах, в соответствующие структуры будут отправлены запросы».

Об этом АПА заявил глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев выразил отношение к выступлению итальянского пианиста и дирижера Луки Ферини, словенского кларнетиста Йоже Котара и скрипача Чртомира Шишковича по приглашению сепаратистского режима Нагорного Карабаха. Концерт состоялся в музее изобразительного искусства Шуши в рамках проекта «Искусство во имя мира». По словам Х.Гаджиева, после выяснения всех деталей, имена этих людей будут внесены в «список нежелательных лиц»: «В то время, как музыка и искусство должны служить миру, мы решительно осуждаем превращение зарубежных музыкантов, поддавшихся на армянскую пропаганду и ставших инструментом в ее руках ради материального интереса незаконную поездку на оккупированные территории Азербайджана, нарушение территориальной целостности, суверенитета и законов нашей страны. Подобного рода действия направлены на то, чтобы прикрыть вандализм в отношении материально-культурного наследия азербайджанского народа, в том числе в городе Шуша. Подобного рода незаконная деятельность включает правовую ответственность». нарушение территориальной целостности, суверинитета и законов нашей страны. кмет Гаджиев.