Бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия главе ассамблеи Аграмунту

2017-04-28 14:22 | www.oxu.az | 2

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы выразило вотум недоверия главе ПАСЕ Педро Аграмунту.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается в заявлении организации.

«Бюро ПАСЕ на встрече в Страсбурге сегодня приняло решение о вынесении вотума недоверия Педро Аграмунту на должности председателя ассамблеи», - говорится в заявлении.

Кроме того, было постановлено, что Аграмунт не должен совершать официальные визиты, присутствовать на любых совещаниях или делать какие-либо публичные заявления от имени ПАСЕ в качестве её главы.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что в ПАСЕ начали работу над импичментом главы ассамблеи.

24 апреля сессия ПАСЕ была приостановлена из-за предложения о вотуме недоверия Аграмунту в связи с его поездкой в Сирию.

Делегация российских парламентариев во главе с вице-спикером Владимиром Васильевым и Аграмунт посетили Сирию в марте 2017 года и провели ряд встреч, в том числе с президентом Сирии Башаром Асадом и жителями этой страны.