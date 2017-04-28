В субботу в Баку будет дождливо

2017-04-28 14:02 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в субботу ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, местами ожидается дождь, в некоторых местах полуострова ливневый, сообщили Trend в пятницу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-12, днем - 14-19, в Баку ночью - 9-11, днем - 17-19 градуса тепла.

Атмосферное давление снизится с 768 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 75-85, днем - 60-70 процентов.

До 1 мая на Абшеронском полуострове ожидается нормальный суточный ход метеорологических факторов на Абшеронском полуострове, что будет благоприятно для метеорологических людей.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, утром в некоторых местах ожидается туман, морось, в течение дня местами грозовые дожди, на некоторых территориях ливневого характера. Ветер восточный.

Ночью 8-13, днем 19-24, в горах ночью 0-5, днем 8-13 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)