Вступил в силу приговор осужденному гражданину Армении за убийство российского солдата

2017-04-28 14:05 | www.trend.az | 2

Адвокатам потерпевшей стороны по делу российского военнослужащего Валерия Пермякова, убившего в Гюмри семь членов семьи Аветисян, не удалось добиться пересмотра дела, передает агентство "Интерфакс".

Ранее правопреемники потерпевшей стороны представили в Конституционный суд Армении жалобу, считая, что преступление раскрыто не полностью, а Пермяков не мог действовать один. Позднее в другой жалобе правопреемники требовали возмещения материального ущерба в размере 450 тыс. евро.

"Обе жалобы отклонены, приговор вступил в законную силу", - сообщили "Интерфаксу" в Кассационном суде.

Ранее Апелляционный суд Армении оставил неизменным решение суда первой инстанции по делу Пермякова.

23 августа суд в Армении приговорил Валерия Пермякова к пожизненному заключению за убийство в Гюмри 12 января 2015 года семи членов семьи Аветисян, в том числе двух малолетних детей.

12 августа 2015 года гарнизонный военный суд РФ в Гюмри признал Пермякова виновным по трем статьям УК РФ - дезертирство, хищение оружия и его незаконное ношение, приговорив его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Данное дело было выделено из уголовного дела об убийстве в Гюмри.