Встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении в Москве завершилась

2017-04-28 14:32 | www.apa.az | 2

Как сообщает московский корреспондент АПА, на встрече продолжилось обсуждение перспектив продвижения переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию. Была подчеркнута необходимость выполнения соглашений, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в апреле и июне 2016 года. Руководители внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении выразили благодарность министру иностранных дел России за усилия по содействию мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта. Министры договорились продолжить контакты по всем обсуждавшимся вопросам.

По итогам трехсторонних переговоров глав МИД России, Азербайджана и Армении состоялась их встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ – послами России, США и Франции, а также представителями действующего председателя ОБСЕ. В ходе встречи был проведен обмен мнениями о положении дел в нагорно-карабахском урегулировании.